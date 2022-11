Pnrr | Fitto coordinerà la cabina di regia

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oggi si è riunita ladidelalla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.Il presidente ha sottolineato la centralità del ruolo e delle funzioni delladi, quale luogo istituzionale dove monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi dele individuare puntualmente le soluzioni tecnico-politiche per superare le eventuali criticità in fase di attuazione.Per assicurare a pieno le sue funzioni, lasarà convocata sistematicamente, in sede sia plenaria che settoriale, per affrontare le questioni connesse a specifici adempimenti e obiettivi.Ladisarà coordinata dal Ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e il, Raffaele ...