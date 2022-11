Perez | “Stagione magica per il Real Madrid” | poi il commento su Ancelotti e Benzema

(Di martedì 8 novembre 2022) Florentino, presidente dele vincitore del premio “Best President” al Golden Boy, ai microfoni di Tuttosport ha parlato delladel. “Per me è un onore essere premiato con un riconoscimento così prestigioso, che onora la storia del. Lapassata è stata, una delle migliori della storia. Abbiamo vinto praticamente tutto, compresa la Champions League in un modo spettacolare. Abbiamo battuto nell’ordine il PSG, il Chelsea, il Manchester City e il Liverpool in finale. E poi le notti magiche del Bernabeu, situazioni limite come contro il Manchester City. Non arrendersi mai e lottare fino alla fine fa parte del DNA del...

Le parole di Florentino, premiato al Golden Boy come miglior presidente d'Europa: "É un premio che onora la storia del Real Madrid" Florentino, presidente del Real Madrid, è stato premiato al Golden Boy come miglior presidente. Di seguito le sue parole, raccolte da Tuttosport. PREMIO - "Per me è un onore essere premiato ...Quella passata è stata unamagica, che ricorderemo per sempre come una delle migliori. Abbiamo vinto tutto".si è poi focalizzato sul proprio tecnico, ovvero Carlo Ancelotti : "Di ...