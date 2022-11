Napoli - Empoli | la probabile formazione di Spalletti

Nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A, ilcapolista riceve l'al \''Maradona\''. Spalletti, ancora privo di Kvaratskhelia, ...Dopo un lunedì senza partite riparte la Serie A con la 14 giornata che vale come secondo turno infrasettimanale di questo campionato. Questo il programma completo. Martedì 8 Novembre(ore 18:30, Dazn) Spezia - Udinese (ore 18:30, Dazn) Cremonese - Milan (ore 20:45, Dazn) Mercoledì 9 Novembre Lecce - Atalanta (ore 18:30, Dazn) Sassuolo - Roma (ore 18:30, Dazn) ...Stasera scenderanno in campo le prime due squadre della classifica della Serie A: alle 18.30 ci sarà Napoli-Empoli, mente alle 20.45 è in programma Cremonese-Milan. In vista di ...Il turno infrasettimanale mercoledì a Lecce che va affrontato con ottimismo. Si è perso col Napoli; si è quarti in classifica (la Lazio a pari punti è terza per aver vinto lo scontro diretto); si ha l ...