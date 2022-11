LIVE Musetti-Tseng 2-1 | Next Gen ATP Finals 2022 in DIRETTA | subito break del toscano

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-LEHECKA DALLE 14.00 LADI ARNALDI-NAKASHIMA DALLE 19.30 2-1. CHE PUNTOOO! Lorenzo recupera su ogni accelerazione dell’avversario, e lo passa con un dritto in corsa spettacolare. 30-40 Due palle. Spinge da fondo, che però stecca la palla corta. 30-30 Gran dritto in contropiede lungolinea del. 30-15 Il nastro porta fuori il recupero di rovescio di. 15-15 Molto bravo il numero 90 ATP, che entracon il dritto inside in e chiude con lo smash. 0-15 Scappa via il dritto a tutto braccio di. 1-1 ...

Iniziato all'Allianz Cloud di Milano il torneo dedicato ai migliori under 21 del circuito. Il favorito n°1 Lorenzo Tra poco- Tseng e Tseng scenderanno in campo oggi (martedì 8 novembre). Iniziano all'Allianz Cloud di Milano il torneo dedicato ai migliori under 21 del circuito. Apre il programma Francesco Passaro, in campo ora contro il ceco Jiri Lehecka, poi toccherà a Musetti contro ... Tennis, il match Musetti-Tseng è valido per le Next Gen ATP Finals: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...