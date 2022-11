Juventus | Corriere della Sera | “Cherubini su Paratici | ‘Non rispetta gli orari e fa riunioni in sauna' ”

(Di martedì 8 novembre 2022) Spunta anche una mail del dirigenteStefano Bertola nell’inchiesta sui bilanci dal 2019 al 2021società bianconera. “Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza”, si legge nella mail che il responsabile alla redazione dei documenti contabili del bilancio invia ad Andrea Agnelli, come riporta il. Bertola evidenzia che il “risultato” è “molto pesante” e si aggira intorno a -116 milioni. Ma “mitigazioni” sono previste attraverso “riduzioni stipendi” e “plusvalenze”. Poi ilsvela altri retroscena scottanti. Partendo dal direttore sportivo Federico, successore di Fabio, e del cosiddetto ...

, il gol annullato a Danilo sottoposto all'IFAB . L'eccezionalità del caso Danilo potrebbe avere ripercussioni sull'intero gioco del calcio. Come riportato daldello Sport, ......ad accendersi di un rosso vivo in casa Inter dopo la sconfitta di domenica sera contro la... E' quanto si evince dalle ricostruzioni de La Gazzetta dello Sport e de Ildella Sera , che ...Continua ad arricchirsi di particolari la vicenda plusvalenze che riguarda la Juventus. Come riportato dal "Corriere di Torino", al vaglio della Procura sarebbe arrivata una mail ..."La Juventus piomba su Jorginho". A comunicarlo è la testata catalana "Sport", secondo cui il Barcellona dovrà faticare per tesserare, la prossima estate il centrocampista in scadenza di contratto col ...