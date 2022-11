Ita Airways | il Mef accelera per il cambio al vertice | verso l’azzeramento del Cda

L'Assemblea degli azionisti di, ossia il ministero del Tesoro che controlla il 100% della compagnia, ha deliberato per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro e i soldi arriveranno entro fine mese, secondo quanto ...L'attore premio Oscar Mel Gibson è arrivato alle 13,30 all'aeroporto di Palermo con un voloda Milano Linate. L'interprete di Braveheart e di molti altri film di successo, che alloggerà a Palermo forse all'Hotel delle Palme, potrebbe trovarsi in città per una vacanza con la ...Domande dal 10 novembre 6 Nov•16:22 Aumento pensioni minime ultima ora 2022 13 Ott Aumento limite contante, le novità 27 Ott Via libera ad un nuovo aumento di capitale di Ita Airways. Dopo essersi ...L’Assemblea degli azionisti di Ita Airways, ossia il ministero del Tesoro che controlla il 100% della compagnia, ha deliberato per l’aumento di capitale da 400 milioni di euro e i soldi arriveranno en ...