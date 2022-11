Gf Vip | Edoardo Tavassi confessa | «Soleil Sorge è il mio sogno erotico» | la replica di Onestini fa impazzire il web

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo aver conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi,fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e inizia subito a far parlare di sé. Il fratello di Guendalina ha ammesso ai suoi nuovi compagni di avventura di nutrire un vero e proprio debole per. Un interesse che si era già palesato durante la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi e che adesso è stato reso noto ufficialmente nel loft di Cinecittà. Ma a stupire il web ci ha pensato la risposta di Luca. «Il mio» Nel corso dei festeggiamenti dei suoi 37 anni,è tornato a parlare delladavanti al suo noto ex fidanzato, Luca. «È il mio ...

Ascolta questo articolo Durante la puntata del 7 novembre del ' Grande Fratello' arriva il confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa . In una ...edL'ex ...Ascolta questo articolo Nella diretta del ' Grande Fratello' andata in onda ieri lunedì 7 novembre su Canale 5, abbiamo assistito al confronto tra ...di Antonella Fiodelisi e la sfuriata di...Non scorre di certo buon sangue tra i due ex volti di Uomini e Donne Luca Onestini e Soleil Sorge. Il tronista l'aveva scelta negli studi di U ...Antonella Fiordelisi in crisi al Grande Fratello Vip si è sfogata con Antonino Spinalbese chiudendosi in magazzino e suscitando la gelosia e l'ira di Edoardo Donnamaria ...