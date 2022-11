Gf Vip 7 | gli ascolti della quindicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri sera è andata in onda ladel Gf Vip 7, il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, le opinioniste Sonia Bruganelli, Orietta Berti e la conduttrice social Giulia Salemi. Al centro dell’attenzioneserata di ieri, gli amori nati in Casa e i primi giorni delle sei new entry. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono apparsi sempre più vicini. Ma la sorpresa di Gianluca, exVippona, l’ha mandata in tilt durante e dopo la serata. Nikita Pelizon si è aggiudicata la preferenza del pubblico. Attilio Romita è stato al centro delle polemiche partite perlopiù da Luca Salatino e Patrizia Rossetti. A detta loro, il giornalista sarebbe poco umile in Casa. Giaele de Donà ha accusato particolarmente l’ingresso di Oriana Marzoli in Casa. A detta sua, la nuova ...