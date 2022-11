Esplosione in una villetta | due feriti e due dispersi

Quattro persone sono rimaste coinvolte nell'dicasa villetta nelle campagne dalla periferia di Tiana, nel Nuorese. Due sono state estratte vive dalle macerie e consegnate alle cure del 118 mentre le altre due sono ancora sotto le ...a Imperia, morto Leonardo Franza, il 20enne ustionato sul 60% del corpo Leonardo Franza è morto a soli 20 anni dopo essere rimasto gravemente ustionato inviolentaavvenuta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La deflagrazione ha causato quasi interamente il crollo dell'edificio, sul posto stanno operando i Vigili del fuoco ...