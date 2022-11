Elezioni midterm | Biden si gioca il Congresso Repubblicani in vantaggio

(Di martedì 8 novembre 2022) Il risultato delledi oggi per il rinnovo deldegli Stati Uniti determinerà le sorti del mondo, non solo degli Usa o di Joee del partito democratico americano. La Camera dei Rappresentanti è data quasi certamente a maggioranza repubblicana mentre il Senato è ancora contendibile, sebbene anche quest' ultimo paia destinato ad essere guidato dal partito di opposizione. La posta maggiore in gioco per tutti, anche per noi, è la posizione che da domani gli Stati Uniti prenderanno sull'invasione russa dell'Ucraina. Continueranno a finanziare lautamente la resistenza del popolo aggredito oppure ridurranno il sostegno, spingendo magari Zelensky a sedersi a un tavolo di trattative con Putin ridimensionando le sue pretese? E se così fosse, quali sarebbero gli effetti a cascata sull'alleanza atlantica e sui Paesi che ...

