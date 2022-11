Che beffa | le pensioni aumentano ma pure le tasse Chi rischia

(Di martedì 8 novembre 2022) Per i contribuenti che vedranno aumentare le loropotrebbe, già da novembre, verificarsi un aumento delle. Il sistema di rivalutazione degli assegni, infatti, non esclude dal versamento dell'Irpef, che deve essere versata al superamento della soglia della cosiddetta “no tax area”. L'aumento delle, ovviamente, riguarda anche (e soprattutto) gli importi più bassi. A subire un incremento, quindi, saranno anche leminime. Il paradosso è che, con un importo maggiore, lepotrebbero proporzionalmente aumentare. Per effetto della riforma fiscale finanziata dalla legge di Bilancio 2022, la no tax area è stata portata a 8.500 euro. Ciò significa che solo chi prende meno di 654 euro di pensione non deve temere l'Irpef, visto che sull'assegno non sono dovute le ...

Corriere

Ma le parole dell'artista di Cellino San Marco sanno anche divistoqualcuno via social lo attacca ipotizzandolui sia molto ricco e possa permettersi anche queste spese: 'Alcuni mi ...... alla fuga, al pericolo, alladi chi è di fatto autorizzato a fregarsene delle leggi e vive nella piena illegalità, si aggiunge la distruzione di un'auto della Polizia localepiantonava l'... Brescia, che beffa: l’Ascoli pareggia al 93’, furia verso l’arbitro ma risultato giusto In vista del mercato di gennaio, due ricchi club inglesi si danno battaglia per l'obiettivo bianconero: ma c'è una grande favorita ...Colpaccio in difesa in arrivo per l'Inter, che ha già chiuso per l'arrivo di un gioiello in particolare: Marotta stupisce tutti.