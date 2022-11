Vallecano-Real Madrid stasera in tv | canale | orario e streaming Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilfa visita all’Estadio Vallecas per sfidare il Rayonel match della tredicesima giornata di. Il Rayo non perde in casa da fine agosto ed è pronto a questo derby ditutto da seguire. Come? Dazn trasmetterà la partita in diretta a partire dal fischio d’inizio in programma alle 21:00 dilunedì 7 novembre. La telecronaca è di Stefano Borghi. SportFace.