Serie B | la Reggina vince col Genoa e lo aggancia al secondo posto | Menez sbaglia un rigore | decide Hernani

REGGIO CALABRIA - Si conclude con la vittoria per 2 - 1 dellasul Genoa il posticipo della 12esima giornata diB . Un big match che non tradisce le aspettative e regala molte emozioni e colpi di scena, concluso con l'aggancio al secondo posto dei ...E l'ultima sfida tra le due squadre, che risale a 13 anni fa, si è giocata infatti inA. Non ... La, dopo le due sconfitte di fila, ha pareggiato a Cagliari, altra superfavorita, almeno ... Serie B, 12^ giornata del campionato: stasera Reggina-Genoa. I risultati e la classifica REGGIO CALABRIA - Al Granillo è festa Reggina.Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie B la squadra di Filippo Inzaghi batte il Genoa 2-1. Il vantaggio amaranto è a firma di Canotto al 15' del ...La Reggina torna a vincere dopo tre gare di stop, al "Granillo" la compagine di Inzaghi supera il Genoa per 2-1 nel posticipo della 12a giornata di Serie B. Sconfitta per il Grifone dopo otto ...