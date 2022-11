Rune l’ossessionato | il tennista che se ne frega del politically correct

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’anno scorso, appena un anno fa, Holgerera già un po’ famoso. Aveva da poco passato l’età per cui i giornali sarebbero quasi costretti a pixelarne la foto per deontologia professionale, e inveiva contro i “froci” in danese stretto. Ce l’aveva con se stesso per aver sbagliato un dritto, o forse con l’avversario, tal Thomas Etcheverry. Non s’è mai appurato. Il video fu tradotto, passato alla trafila dell’indignazione sui social, e infine processato dall’Atp. Multa, oblio, amen. Era giugno 2021, e Holgervinse il suo primo Challenger, a Biella. Ora è numero 10 del mondo, ha appena vinto il suo primo 1000 a Bercy battendo in finale, 7-5 al terzo, Nole Djokovic. All’inizio della settimana parigina, era stato cazziato da nonno Wawrinka che a rete lo congedava dopo essersi visto annullare tre match point, così: “Ti do un consiglio, smetti di ...