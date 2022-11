Roma | riscaldamenti | Gualtieri firma l’ordinanza

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) : diminuiscono i giorni di accensione. Un’ora in meno di funzionamento al giorno e via libera all’accensione solo a novembre inoltrato. Il sindacohatoche indica come usare gli impianti di riscaldamento nella Capitale. Il provvedimento siglato dal primo cittadino di, farà entrare in funzione gli impianti termici a partire del 21 novembre con la riduzione di 15 giorni e di un grado centigrado). Soluzione che nasce per “l’insicurezza nell’approvvigionamento di gas ed il relativo aumento di prezzo”, si legge nel, come conseguenza della guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera.