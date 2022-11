Pallamano Benevento | a Fondi il pareggio sfuma nel finale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta al debutto nel campionato di serie B per la. Asono stati i padroni di casa a imporsi 31-29 al termine di una gara che ha visto i sanniti inseguire per lungo tempo fino ai minuti conclusivi, quando l’aggancio sembrava ormai possibile. Sia nella prima che nella seconda frazione i laziali hanno tentato la fuga portandosi anche sul +7, subendo però poi la reazione della. A trenta secondi dal termine, con una sola rete di svantaggio, il pari èto per un’infrazione di passi ravvisata dagli arbitri. Dalla ripartenza successiva è poi scaturito il gol del +2 delche ha chiuso definitivamente i giochi. “Sicuramente non è stata una grandissima prestazione – ha commentato il tecnico ...

Inizia il campionato della Pallamano Benevento. Sangiuolo: 'Sfida stimolante' Stampa Terzo successo consecutivo su altrettante gare per la Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A2. I giovani allenati da Nikola Manojlovic, tra le mura amiche della Palestra Palumbo, han ...Riparte la stagione agonistica dopo la lunga pausa estiva e domenica 6 novembre alle ore 10.30 ci sarà l'esordio casalingo nel campionato di Serie B per la formazione cara alla ...