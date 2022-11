NBA | i risultati della notte 7 novembre | Cleveland supera i Lakers con un grande Mitchell | vincono Toronto | Memphis e Utah

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Tra la serata di ieri e laappena trascorsa si sono disputate quattro partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata.domina nel secondo tempo in trasferta contro i(58-36), vince per 114-100 e conquista la sua ottava vittoria consecutiva. Per la squadra ospite sono decisivi i 33 punti di Donovane i 24 di Darius Garland, ma meritano una menzione anche i 16 punti e 11 rimbalzi di Jarrett Allen. Per la compagine californiana sono invece inutili i 27 punti di LeBron James e le doppie doppie di Anthony Davis (19 punti e 12 rimbalzi) e Russell Westbrook (19 punti e 10 assist). Bene anche, che batte tra le mura amiche Chicago per ...