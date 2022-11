Migranti | Bonelli | ' visto scene sconvolgenti su Geo Barents | basta propaganda'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Sono stato sulla nave Geoe hoche mi hanno sconvolto. Casi di scabbia in corso molto gravi, persone sedate a causa di collassi, i segni delle torture sui corpi". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo, intervenendo da Catania. "Queste persone hanno bisogno urgentemente di aiuto. Abbiamo tutte le procedure di identificazione, come prevede il diritto, invece si applica una misura totalmente diversa. Il ministro Piantedosi ha utilizzato parole francamente sgradevoli, definendo i‘il carico residuale'. Questa disumanità è sconcertante". "Continuiamo ad ascoltare la narrazione di questa destra che ci dice che gli altri Paesi non fanno il loro dovere. La Germania nel 2021 ha accolto 161.000 ...

...in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35... ha spiegato il co - portavoce di Europa verde, Angelo. La mail è stata notificata a Humanity ..."Alcune persone - ha aggiunto- si sono denudate davanti a noi per mostrare l'infezione ... Cibo rifiutato a bordo della Humanity 1 A bordo della Humanity 1, intanto, decine di...Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Sono stato sulla nave Geo Barents e ho visto scene che mi hanno sconvolto. Casi di scabbia in corso molto gravi, persone sedate a causa di collassi, i segni delle torture..CATANIA - Tre migranti si sono buttati dalla nave Geo Barents attraccata al porto di Catania. Gli individui si sono lanciati in mare con la speranza di ...