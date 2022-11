Maneskin | Damiano è una furia e interrompe il concerto | cosa è successo – VIDEO

Durante l'esibizione di Città del Messico, il leader della band romana ha stoppato la musica per consentire i ...Messico,deisalva un uomo in concerto Arrivano i soccorsi e il ragazzo viene portato via. Una persona del pubblico filma il tutto con lo smartphone. Il video diventa subito virale ...Duran Duran ieri sera hanno fatto il loro ingresso alla cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame, a Los Angeles. Questa doveva essere l'occasione per vedere, finalmente, tutto il gruppo riunito. Ma, ...Uno spettatore si è sentito male al concerto dei Maneskin a Città del Messico. Il frontman Damiano ha fermato lo spettacolo e detto: "Ragazzi, per favore, ...