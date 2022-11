Letizia Moratti si candida con il Terzo Polo | ' La destra non esiste più | vuole chiudere tutti in un recinto'

(Di lunedì 7 novembre 2022)sialle elezioni Regionali in Lombardia con il. L'annuncio dopo le dimissioni da vicepresidente della giunta guidata dal leghista Attilio Fontana.ne ha ...

E' l'appello lanciato dain un'intervista pubblicata sull'edizione di oggi di Repubblica. Proprio ieri, l'ex assessore al Welfare e vicepresidente della Regione ha annunciato l'...si candida alle elezioni Regionali in Lombardia con il Terzo Polo. L'annuncio dopo le dimissioni da vicepresidente della giunta guidata dal leghista Attilio Fontana.ne ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il centrodestra che “non c’è più” e diventato ormai una “destra-destra”. Uno scenario di fronte al quale “ci vuole un approccio nuovo”, ovvero una “sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo”. In ...