(Di lunedì 7 novembre 2022), nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2, perde 14-8 a Monterotondo contro la Roma VisInizia con una sconfitta il campionato delche nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 perde 14-8 a Monterotondo contro la Roma

2a News

Le vacanze volgono ormai al termine ed è arrivato il momento di rientrare nel proprio habitat naturale., archiviata una stagione trionfale con la salvezza della prima squadra e lo storico terzo posto conquistato nella Final Eight Under 18, è pronta a tornare al lavoro per dare il ......ai fasti di un tempo una delegazione di atleti dell'...ai fasti di un tempo una delegazione di atleti dell', ... Il presidente Porzio così presenta'iniziativa:"'invito è per ... L'Aktis Acquachiara ci prova ma la Vis Nova è più forte: i leoni vincono 14-8