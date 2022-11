La maggior parte delle giornaliste è vittima di violenza online Il report

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un nuovo rapporto stilato a livello globale, basato su una ricerca dell’International Centre for Journalists (ICFJ) e dell’Università di Sheffield, rivela che lasubiscono attacchi basati sulla disinformazione, volti a infangare la loro reputazione. Gli autori del, intitolato The Chilling, hanno intervistato oltre 1.000in 15 Paesi, e hanno scoperto che la stragrandeanzaha subito abusi e minaccebasate sul genere: il 41%intervistate ha dichiarato di essere stata presa di mira in attacchiche sembravano essere collegati a campagne di disinformazione orchestrate. In particolare il rapporto ...

La Stampa

... riportata dalla stampa, su un eventuale interesse dadi Mediobanca. Gli esperti hanno ... attorno a 17 miliardi', hanno commentato ancora, ricordando che ilrischio per Banca Generali e' ...Nelladei casi, nessun familiare o amico che sappia della scomparsa appare in queste circostanze, alimentando il dramma della solitudine, come si chiamano in questi casi le morti ... La maggior parte delle giornaliste è stata vittima della violenza di genere online La RAI già attivato il canale per vedere le partite dei mondiali di calcio in Qatar alla massima risoluzione: è RAI 1 4K e funziona così.In altri termini, vi è da una parte il problema di come finanziare la riduzione del ... seconda alternativa (15 agosto 2020), ne richiamo i motivi fondamentali. Le maggiori attrattive del modello ...