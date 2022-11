Gravina frena sulla riforma campionato | “Aspettiamo le leghe”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gabrieleè tornato a commentare la situazione legata alladel. Intercettato a margine dell’incontro Sport Industry Talk, scenari internazionali e innovazione nello sport (organizzato da RCS Academy e Corriere della Sera), il presidente della Figc ha spiegato: “Siamo a un confronto continuo e costante. L’aver accelerato l’idea di una convocazione di un’Assemblea straordinaria per modificare una norma che prevede il diritto d’intesa ha portato leprofessioniste a proporre di non convocare l’assemblea in attesa di una proposta. Siamo in attesa, sarà un confronto costruttivo, poialcuni interventi da parte del nostro Governo che potrebbero favorire e rilanciare ilitaliano”. SportFace.

