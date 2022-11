Concorso Camera Deputati | 65 Documentaristi | calendario prove

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Importanti aggiornamenti per il, volto all’assunzione di 65con indirizzo giuridico-economico. Nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2022 è stato pubblicato il diario della prova selettiva, che si terrà il giorno 16 febbraio 2023 a Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense 1645/1647, ingresso Nord, secondo ildelle convocazioni che verrà reso noto il 16 dicembre. Leggi l’avviso Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 giugno 2022, ormai scaduto a fine luglio, e i posti messi asono così ripartiti: 50 posti per i candidati che sostengono leper l’indirizzo giuridico, 15 posti per i candidati che sostengono leper l’indirizzo economico. ...