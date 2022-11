Biglietti Citta – Modena

(Di lunedì 7 novembre 2022)DELLA –, 12ª giornata di Serie BKT, si giocherà sabato con fischio d’inizio sabato alle ore 14.00. Per le richieste di accredito GIORNALISTI e FOTOGRAFI, TESSERE CONI, AIA e FIGC e per gli OSSERVATORI di altre società cliccare QUI. Attiva la prevendita su circuito Ticketone, di seguito le modalità di acquisto: ON-LINE sul circuito TICKETONE (clicca QUI per acquistare). PUNTI VENDITA TICKETONE, clicca QUI per trovare la rivendita più vicina a te.Vi segnaliamo la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41 adella, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio. CASSE EST DEL TOMBOLATO: SOLO IL GIORNO GARA A PARTIRE DALLE ORE 12.30. QUESTI I PREZZI:(On-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50) TRIBUNA COPERTA EST INTERO BOTTEGHINO: € 14,00 UNDER 14 BOTTEGHINO: € ...

Fondazione Cinema per Roma

...00 Ridotto 13,00 Info su orari, eventi ePer le prevendite clicca il link www.palazzoalbergati.com T. +39 051 030141Il film sarà nelle sale da giovedì 10 novembre, a questo link per idella proiezione alla Multisala Iris di Messina . Su Alessia Rotondo Classe 1985, Alessia Rotondo cresce a Messina per ... Festa del Cinema, biglietti in prevendita dal 10 ottobre – Fondazione Cinema per Roma Vanno a ruba i biglietti per The Art of Fighting 2, il grande evento di pugilato e kickboxing che avrà luogo sabato 19 novembre, alle ore 20.00, al Palazzo dello sport di Meda (città a 30 minuti ...Ogni lunedì chi donerà il sangue parteciperà all'estrazione di due biglietti per il concerto di Albano Carrisi, che si terrà a Sassari.