Addio a Carlo Galli …

(Di lunedì 7 novembre 2022) A poche ore dal derby contro la Lazio, la Roma piange la scomparsa di, attaccante giallorosso degli anni ’50. Lo ha comunicato lo stesso club su twitter.ha vestito la maglia della Roma tra il 1951 e il 1956 raccogliendo 123 presenze e 53 gol complessivi. Ecco il tweet L’AS Roma piange la scomparsa di, attaccante giallorosso tra il 1951 e il 1956, e si stringe al dolore dei familiari pic.twitter.com/SOc5OPZno5 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2022 Dopo la parentesi in giallorosso, il Milan nella carriera dell’attaccante. Con il Diavolo gioca dal 1956 al 1961 totalizzando 112 presenze e 47 reti. Successivamente, una breve parentesi all’Udinese prima di Genoa e di chiudere la carriera alla Lazio. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

AS Roma

...Resistenza il suo tentativo di far convergere i dem verso la candidatura - già sostenuta da... dopo aver dato l'alla giunta di Attilio Fontana , con ogni probabilità ricandidato dal ......Casa delle aie è chiusa fino al 16 novembre e intanto i titolari si augurano che "non sia un... su impulso degli Amici dell'arte, l'associazione nata nel 1955 con primo presidenteSaporetti. Addio a "Testina d'oro" Carlo Galli: il nostro ricordo Scompare a 91 anni l'ex attaccante: soprannominato "Testina d'oro", aveva vestito anche la maglia del Milan e della nazionale azzurra ...Dopo i funerali della Regina Elisabetta non sono più stati visti insieme ma nelle ultime ore hanno regalato al mondo un nuovo eccezionale scatto ‘di famiglia’ La scomparsa della Regina Elisabetta ha ...