Milan-Atalanta Primavera 3-0 | doppietta di Lazetic! | LIVE NEWS

(Di domenica 6 novembre 2022) Appuntamento alle ore 11 per la sfida travalida per l'undicesima giornata del campionato1 TimVision

L'arretra a otto lunghezze, rimane ilalle spalle degli azzurri, ma a debita distanza. In campo sette reduci dalla battaglia di Anfield. Le novità sono Juan Jesus, Zielinski, Lozano ...Campionato Serie A: partite, orari e ultime news Probabili formazioni -- Napoli -- Spezia News - Allegri e il tridente dei sogni - Roma - Lazio, l'incubo del gol L'intervista - ...Prima metà di gara a senso unico tra Milan e Atalante. Rossoneri a valanga, realizzando tre gol in un tempo: Alesi di testa, poi si scatena Lazetic che realizza la sua prima doppietta ...37' Cambio nell'Atalanta: fuori Stabile, dentro Fisic. 36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!! Lazetic approfitta di un errore della difesa bergamasca e a tu per ...