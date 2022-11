Migranti | alta tensione a Catania Sbarchi dalla Geo Barents Ma il capitano dell’Humanity1 non parte E’ scontro legale

Leggi su firenzepost

(Di domenica 6 novembre 2022) Anche per 100 fragili dello Geoè stato autorizzato lo sbarco a. Ma èsu chi non può scendere, come prevede il decreto del governo sui flussi migratori. Il livello diè altissimo. Lo dice con fermezza il comandante della Humanity 1, Joachim Ebeling, spiegando che "ci è stato ordinato di lasciare il porto di, ma io non posso, dobbiamo trovare una soluzione qui perché sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come ha spiegato il mio" L'articolo proviene da Firenze Post.