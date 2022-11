LIVE Roma-Lazio 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Partita equilibrata che viene spezzata da una ingenuità di Ibanez che si fa rubare palla da Pedro che serve Felipe Anderson tutto solo che non sbaglia. A tra poco per il secondo47?iltempo0-1. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Pedro con il destro, Rui Patricio para senza problemi. 41? Mourinho chiede calma alla sua squadra. 39? Pallegrini al volo manda fuori. 37?che alza il baricentro, massima pressione. 35? Provedel para il tiro di Pellegrini dalla distanza. 33? TRAVERSA! Zaniolo dalla distanza spaventa Provedel. 31? Botta per Felipe Anderson che prova a restare in campo. 29? Gooooooooooooool, Felipe Anderson, ingenuità clamorosa di Ibanez che lascia ...

