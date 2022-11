Ilaria Carone e il suo Little Lab | cornetti | torte e dolci direttamente dalla finestra di casa

(Di domenica 6 novembre 2022) Mary Poppins diceva: “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù…”. E per, 24enne pugliese professione pasticciera, quella pillola da mandar giù aveva tante forme: quella del Covid-19, quella dei problemi burocratici, quella – infine – del caro-bollette. Ma con un colpo di mattarello e quel pizzico di dolcezza necessaria, la giovane pastry chef ha coronato il suo sogno di aprire una pasticceria nella sua città, Bari. Come? Superando tutti gli ostacoli economici e burocratici e… affacciandosi alla. Se vi capitasse di passare nel quartiere Santo Spirito, a Bari, sarete certamente richiamati da un aroma delizioso, diappena sfornati. Al civico 13/A di via Foggia ha infatti aperto “lab“, un piccolo laboratorio di appena 25 metri quadri, attrezzato nella cucina di ...

