Carolyn Smith | lite con Selvaggia che sbotta | “Stai buona! Non sei educata con me”

Leggi su biccy

(Di domenica 6 novembre 2022) Luisella Costamagna tre settimane fa si è infortunata e da allora il suo ballerino cerca di creare delle coreografie adatte alla situazione. Ieri seraLucarelli ha espresso qualche perplessità sui giudizi dei suoi colleghi nei confronti della giornalista eta.Lucarelli: “Buoni con te perché ti sei infortunata”. “Vorrei chiarire una cosa: il concorrente non è Pasquale! A me piace tantissimo Pasquale, me lo sposerei Pasquale, ma il concorrente non è lui e deve essere chiaro. La concorrente è Luisella Costamagna. Continuo a ribadire un concetto, per metà coreografia lei sta seduta. Io non posso giudicarla, quando gli altri ballano normale, magari sbagliando, ma ballano in piedi potendo fare tutto quello che si può fare ballando. perché lei non può fare tutto. Se ...