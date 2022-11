La Gazzetta dello Sport

Per questo abbiamo messo insieme, in una chiamata tripla, Paolo, còre giallorosso, e Francesco Pannofino, biancoceleste doc. Questo è il risultato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Non ancora pronta per il matrimonio e ribelle alle convenzioni, la ragazzadi far saltare ... Caterina Guzzanti, Alessandro Tiberi, ma anche Corrado Guzzanti e Paolo) che, forse, ... Calabresi: "Deciderà Pellegrini". Pannofino: "Occhio a Cancellieri..."