Braccio di ferro Ong-governo | il capitano della Humanity | «Non andremo via come ci chiedono» Ispezioni sulla Geo Barents – Il video

(Di domenica 6 novembre 2022) La nave1 non lascerà il porto di Catania con i 35 sopravvissuti. Ad affermarlo è la Ong Sos. «Oggi il nostroJoachim Ebeling è stato contattato dalle autorità affinché lasci il porto. Ilha risposto alla email e ha spiegato che non può farlo e che rimarremo qui assieme ai sopravvissuti finché non saranno sbarcati». Alla dichiarazioneOng, gli fa eco quella dello stesso Ebeling che chiede di trovare al più presto una soluzione: «Non posso lasciare il porto di Catania, sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti,mi ha spiegato il mio legale». E poi: «I naufraghi rimasti a bordo sono in uno stato depressivo e di apatia, siamo profondamente preoccupati per la loro salute mentale». Nel frattempo, è arrivata al porto di Catania ...