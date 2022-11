Basket | Serie A1 2022 2023 | prima sconfitta per Tortona | passa Brindisi 86-84

(Di domenica 6 novembre 2022) Nella sfida valida come sesta giornata dellaA1disubisce lastagionale e lo fa sul parquet del PalaPentassuglia per mano di. Dopo lacontro Reggio Emilia, la formazione di coach Vitucci si riscatta tra le mura amiche contro la squadra piemontese, imponendosi con il punteggio di 86-84.torna in zona play off, mentreoffre alla Virtus Bologna l’opportunità di issarsi in vetta in solitaria. Miglior realizzatore della gara Nick Perkins con 24 punti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA IN ...

Pallacanestro Varese batte Scafatiper 93 - 101 nella sfida valida per la sesta giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Doron Lamb, il quale mette a segno 29 punti, che non bastano però per regalare la ...Pallacanestro Trieste batte Banco di Sardegna Sassari per 75 - 69 nella sfida valida come sesta giornata dellaA1 2022/2023 di. Per la squadra allenata da Legovich è la seconda vittoria in sei gare, e raggiunge in classifica proprio Sassari, anch'essa ferma ad un record di due successi e quattro ... Basket Serie A, rimonta, overtime e vittoria di carattere nel derby tra Trento e Verona. LA CRONACA Pallacanestro Trieste batte Banco di Sardegna Sassari per 75-69 nella sfida valida come sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.Il derby della via Emilia conclude la sesta giornata del campionato di Serie A, con la UNAHOTELS Reggio Emilia che fa visita alla Virtus Segafredo Bologna nella magica cornice del Paladozza.