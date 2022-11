(Di domenica 6 novembre 2022) La scorsa settimana l'incidente al Canadair CL415 della Protezione Civile, con la morte dei due componenti dell'equipaggio, Matteo Pozzoli, 58 anni di Erba (CO) e Roberto Mazzone, 62, di Salerno; ierila perdita di un elicottero Agusta (Leonardo) AW109E Power della compagnia Alidaunia, precipitato con a bordo cinque passeggeri e due piloti mentre rientrava verso foggia dalle Isole Tremiti. A bordo, una famiglia slovena e anche un medico del 118, Maurizio De Girolamo, che aveva scelto di tornare in volo a causa delle cattive condizioni del mare che impedivano i collegamenti via nave. La famiglia distrutta era quella di Bostjan rigler, 54 anni, direttore delle emittenti slovene Kanal A e Pop Tve, che era in vacanza con la moglie, il fratello e la figlia tredicenne. L'equipaggio era formato dai comandanti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. A far scattare l'...

Panorama

Inoltre, "la crisi climatica sta pesando sullaalimentare e" questo impatto "non potrà che peggiorare, se i trend attuali persistono". Anche "le inondazioni in Pakistan sono il risultato ...Il controllo del territorio è uno dei compiti principali del nostro lavoro, ladei turisti in visita è fondamentale'. Altre frane hanno interessato il vulcano anche in altri punti, come ... Allarme sicurezza nei cieli italiani Frane, crolli e smottamenti, con ripercussioni pesanti anche nei centri abitati a valle. Il violento nubifragio di venerdì ha scoperchiato le fragilità del Vesuvio, vittima di un ...(Adnkronos) - "Si prevede che tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250mila morti in più all'anno per malnutrizione", malattie come "malaria e diarrea" e "stress da caldo". E ...