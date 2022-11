Wolverhampton | Lopetegui sarà il nuovo allenatore dal 14 novembre

(Di sabato 5 novembre 2022) “Julenè undi alto livello, con un’esperienza eccellente in squadre di rango, siamo molto lieti di portarlo ai Wolves. È sempre stata la scelta numero uno per noi”. Queste le parole di Jeff Shi, presidente del, parlando deldei Wolves., esonerato poche settimane fa dal Siviglia, comincerà però la sua nuova avventura in Premier League da lunedì 14, ovvero da quando si aprirà la finestra per i Mondiali. Nel frattempo, dopo l’esonero di Bruno Lange ormai un mese, la squadraancora guidata ad interim da Steve Davis. SportFace.

