Superlega | Piacenza rialza la testa e sbanca Taranto

Sotto gli occhi del ct della nazionale azzurra, Fefè De Giorgi (ovazione per lui al PalaMazzola), la Gas Salestrova la seconda vittoria esterna consecutiva e dopo aver battuto Siena, liquida anche Taranto, avendo la meglio su una Gioiella Prisma priva di Alletti (strappo addominale rimediato contro ......00 Monza - Bergamo 3 - 0 17:00 Chieri - Macerata 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -15:30- Monza 1 - 3 18:00 Milano - Verona 0 - 3 VisualizzaCALCIO - SERIE A ...Leal e Lucarelli guidano gli uomini di Bernardi che risalgono in classifica. Domenica si completa la giornata • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBB ...Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-0 (in campo alle 20,30) AGGIORNAMENTO LIVE Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in campo ...