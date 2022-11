(Di sabato 5 novembre 2022) (none) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

La Gazzetta dello Sport

Un allenamento, di tecnica, lo fa nel garage di casa sua, gli altri due, palestra e lavoro con la squadra, al centro Arvedi, a Cremona, dove Leonardo, 25 anni di Civita Castellana (Viterbo), ci accoglie vestito come oggi tutti quelli della sua età: felpa, pantaloni della tuta, sneakers e beauty molto chic. Sernicola: "Mi alleno in garage, faccio gli gnocchi e voglio salvare la Cremonese"