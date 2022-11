Mudryk si avvicina all’Arsenal

Leggi su dailynews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Mykhailo, secondo quanto riportato da The Sun, sarebbe vicinissimo al vestire la maglia dell’Arsenal. Niente Juventus e Roma, per lui Juventus e Roma potrebbero doversi rassegnare. Secondo The Sun l’Arsenal potrebbe aver già chiuso per Mikhailo, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore ha una valutazione altissima, che però non avrebbe scoraggiato i L'articolo