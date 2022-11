Mandzukic | «Allegri può ribaltare la situazione della Juventus»

(Di sabato 5 novembre 2022) Mario, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei bianconeri e diMario, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei bianconeri e di. Le sue dichiarazioni: JUVE-INTER – «Mi piacerebbe andare a vedere la partita allo Stadium. In caso contrario, la guarderò in televisione: non mi perdo una gara».– «Sì, ma non parliamostagione. È un ottimo tecnico e credo che possala. Mi sono divertito in ogni allenamento con lui. E che sfide a basket: lui pensa di giocare bene, ma io gli ho dimostrato che non è così bravo come ...

Juventus News 24

Buongiorno Mario. Cosa le manca del calcio e come si sta trovando a lavorare nella nazionale croata (none) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Juventus - Empoli si gioca di venerdì per consentire alla formazione didi preparare nel ... L'arbitro romagnolo in quell'occasione si perse pure un calcione dia Romagnoli a palla ... Mandzukic: «Scudetto possibile. Su Allegri ho questa certezza» L’attaccante croato: "Il talento c'è, ma non si diventa Chiellini in due partite. Io sfidavo l'Inter non per segnare ma per vincere, è quella l'unica cosa che conta" ...Su Gazzetta: "Juve ed Inter, a noi". Mario Mandzukic: "Credo ancora in Allegri". "Leao, la firma che scotta" è il titolo con cui si apre l'odierna ...