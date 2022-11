Luxuria | “Sono tornata a essere cattolica | prima non mi sentivo degna”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 novembre 2022) Vladimirha riabbracciato la fede. E’ lei stessa a confidarlo durante un’ospitata a “BellaMa”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì. “ri, perché Dio accoglie tutti – ha confessato – Non miper la mia identità sessuale, poi Don Gallo mi ha convinta che non dovevo precludere la mia fede in Dio. Don Andrea Gallo, sacerdote genovese dalle posizioni ultra-progressiste, è scomparso nel 2013. Vladimir “Vado di nuovo a Messa, mi confesso e faccio la comunione” “Ho ripreso ad andare a Messa, mi confesso e faccio la comunione – ha aggiunto l’icona Lgbt – Temevo di trovare un ambiente ostile per le mie battaglie e per le posizioni critiche che ...