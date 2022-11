Inzaghi | ' Brozovic ci sarà | ma non titolare Gol in trasferta? Va risolto il problema'

Simonecerca una grande affermazione in campionato , dove - a differenza che in Champions - ...riparte dalla panchina L'Inter giocherà senza Lukaku ("Spiace per il ragazzo, ma tornerà ...Simone, in conferenza alla Pinetina, non nasconde l'importanza dell'appuntamento che i ... con Bastoni non al top a causa della febbre e conper la prima volta in panchina dopo il ..."Rammarico per la sosta È un'osservazione giusta, la squadra sta bene. Mancano tre partite da qua alla sosta per i Mondiali, abbiamo qualche problemino ricorrente da inizio anno con qualche giocatore ...«Troveremo una squadra ancora più avvelenata dopo l’eliminazione dalla Champions e dovremo giocare con grande personalità». Bastoni febbricitante: se non ce la fa, Acerbi scala a sinistra ...