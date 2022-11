Inter | Roberto Carlos | Lautaro grande centravanti Mi ricorda Pippo Inzaghi

Ha giocato con la maglia dell'per una sola stagione, maCarlos è sempre rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri. Ora uno degli idoli è di sicuro Lautaro Martinez . E dell'attaccante argentino l'ex terzino sinistro ...... che insieme al maritoFratucello anni fa ha deciso di dar vita ad un'associazione chiamata ... ex portiere di Bologna, Lazio, Roma,e Atalanta. Un campione sul campo e fuori, che già nei ...Roberto Tricella, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra i bianconeri e l'Inter ..."Sono arrivato all'Inter al momento giusto. Abbiamo avuto la fortuna di fare qualcosa che viene ricordato ancora oggi e verrà ricordato per molti anni". Comincia ...