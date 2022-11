Diffidati Atalanta-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Idi: ecco chi sono gliindel prossimo impegno contro l’Empoli. Partita molto importante la prossima per i partenopei, che viaggiano in testa al campionato con ben 32 punti, a +5 proprio dall’che insegue. Non finiscono qui le buone notizie per il tecnico Spalletti. Infatti non c’è nessun diffidato nella rosa, per cui qualsiasi cartellino giallo e giocatore ammonito durante questa partita non verrà fermato per la gara infrasettimanale contro i toscani. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.