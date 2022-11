Alvino spiega | «Kvaratskhelia ha avuto un colpo della strega dopo l’allenamento»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) C’è grande apprensione ovviamente per l’infortunio accorso a, che lo terrà fuori sicuramente oggi e forse anche per il prossimo incontro, ma soprattuto appare un grande interesse per trovare il momento esatto in cui l’attaccante georgiano del Napoli si è fatto male. È circolata l’ipotesi che il suo infortunio possa essere derivato dall’ultima sfida di Champions ad Anfield contro il Liverpool, quando è sbattuto con la parte bassaschiena contro i tabelloni pubblicitari. Ovvero quando c’è stato l’affondo con cui ha superato Trent Alexander-Arnold. Nulla di tutto questo è vero, secondo quanto riporta a Radio Kiss Kiss, il giornalista Carlo, «L’infortunio di? Il problema alla schiena si è palesato ieri a fine allenamento, peraltro svolto per intero. Non c’erano fastidi arretrati ...