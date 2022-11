Tsitsipas-Paul oggi in tv | orario | canale e diretta streaming quarti di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

(Di venerdì 4 novembre 2022) Stefanossfiderà Tommyneidideldi. Si tratta del quattordicesimo torneo in cui il greco raggiunge quest’anno idi, a testimonianza di un livello medio decisamente alto mostrato in questi dieci mesi.cercherà di raggiungere la quinta semidel, dopo esserci già riuscito a Monte Carlo, Madrid, Roma e Cincinnati. Inoltre con questo risultato è già certo di ritornare alla posizione numero tre del ranking mondiale. Dall’altra parte del net ci sarà che in questi giorni si è dimostrato vera “bestia nera” del tennis ...

... commette un doppio fallo consegnando il match a. 21 vincenti solo nel secondo set per ... Pablo Carreño Busta o TommyIL TABELLONE DELL'ATP MASTERS 1000 DI PARIGI - BERCY Il tabellone ...I risultati degli ottavi di finale (1) Alcaraz vs Dimitrov 6 - 1, 6 - 3 (8) Auger - Aliassime vs Simon 6 - 1, 6 - 3 (6) Djokovic vs Khachanov 6 - 4, 6 - 1 (14) Carreno Busta vs(5)...Stefanos Tsitsipas batte in due set il francese Corentin Moutet (6-3 7-6(3)) e vola ai quarti di finale del Masters 1000 Parigi-Bercy 2022. Grande vittoria per lo statunitense Tommy Paul ...Il francese tira 30 vincenti, ma non impensierisce davvero uno Stefanos Tsitsipas solido ed efficace per tutto il match ...