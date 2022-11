MotoGP | Davide Tardozzi | “Bagnaia non ha provato il time-attack nella FP1 | non siamo preoccupati”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Hanno destato sensazione le prestazioni di Francescoe di Fabio Quartararoprima sessione di prove libere del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2022 di. Sul circuito “Ricardo Tormo” il piemontese non è andato oltre il 17° posto, mentre il transalpino è stato super performante, concludendo la FP1 davanti a tutti ed esibendo un grande passo come costanza. Preoccupazioni per Pecco? Non sono di questo avviso nel box della Ducati. A dirlo chiaramente è stato il Team Manager. Ai microfoni di Sky Sport le sue parole sono state le seguenti: “ha deciso di lavorare su due assetti e non si è troppo soffermato sul provare il. Ho visto che ha fatto il suo miglior tempo al 19° giro sulle stesse gomme, ...

