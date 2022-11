Masters 1000 Parigi-Bercy | troppo Djokovic per Musetti | passa il serbo in due set

(Di venerdì 4 novembre 2022) Novakda una lezione di tennis a Lorenzovincendo un match mai in discussione 6-0 6-3 in 1 ora e 15 minuti. Primo set chiuso in soli 24 minuti dal tennistain cuinon è riuscito a trovare fiducia nei propri colpi. Nel secondo setrecupera un break nell’inizio del parziale e chiude la partita 6-0 6-3. Tanti errori da parte di, che ha concesso qualcosa nella seconda parte di match, ma non sono bastati aper mettere in difficoltà il numero 10 del mondo. Ottava semifinale nel torneo francese perche incontrerà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Paul. Nella parte alta di tabellone Rune e Aliassime battono Alcaraz e Tiafoe e si sfideranno in una semifinale tra giovanissimi, ...

Finisce ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti al 'Rolex Paris Masters 1000', ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi - Bercy. L'azzurro, n.23 Atp, è stato sconfitto da Novak Djokovic (7° al mondo).