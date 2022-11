Malinconico funziona perché è sfigato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) È un uomo vulnerabile Vincenzo(Massimiliano Gallo), il protagonista dell’omonima fiction – tratta dai romanzi di Diego De Silva – che è al suo giro di boa con i primi 4 episodi trasmessi su Rai 1. Il personaggio – “avvocato d’insuccesso” – si lascia vivere in una Salerno solare – con la splendida Costiera amalfitana (Atrani, Cetara, etc… – a fare da cornice: ha una relazione sessuale clandestina con la sua ex moglie Nives (Teresa Saponangelo) che ha un altro compagno… Un giorno alla settimana cena in un fast-food con sua figlia Alagia (Chiara Celotto) ed ha preoccupazione serie nei confronti della fluidità del figlio Alfredo (Francesco Cavallo). Come avvocato riesce ad ottenere qualche successo solo difendendo d’ufficio ed in maniera confusionaria – il penale non è il suo forte – un camorrista ‘o Burzone che gli affibbia un suo tuttofare Francesco ...