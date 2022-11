I fratelli di Mbappé e Felix | i nuovi Cavani e Lewandowski | tutti i gioielli della Youth League

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel 2013, quando la Uefa lancia la, l'allora presidente Platini non ha dubbi: "Aiuterà i club a colmare il divario fra le giovanili e le prime squadre". Una Champions per i ragazzi, che ...

Nel 2013, quando la Uefa lancia la Youth League, l'allora presidente Platini non ha dubbi: "Aiuterà i club a colmare il divario fra le giovanili e le prime squadre". Una Champions per i ragazzi, che ...... in viaZanzottera, nel quartiere Figino alla periferia della città. Trasportato in ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Daa Pogba, i contratti più alti di sempre nel ...